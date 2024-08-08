TCMB'den asgari ücret zammı için net mesaj! Ara zam gelecek mi?

Hükümet kanadı asgari ücret zammı milyonların gündemindeki sıcaklığını koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. Enflasyon Raporu sunumunda milyonların merak ettiği “Asgari ücrete zam yapılacak mı?” sorusuna cevap verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumunda ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirdi. Merkez Bankası’nın 2024,2025 ve 2026 yıllarına ilişkin enflasyon tahminleri belli oldu. Sunumda asgari ücret zammı konusu yeniden gündeme geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına yönelik sorulara cevap veren Fatih Karahan şöyle konuştu:

Enflasyonun düşmesi en çok düşük gelirliyi etkileyecek. En çok o grubu olumlu etkileyecek çünkü zorunlu harcamaları fazla olan düşük gelir grupları yüksek enflasyon daha olumsuz etkileniyor.

Dolasıyla bu grubun refah artışı olabilmesi için fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor. Bu konuda da kararlıyız. Attığımız adımlarla bunu gösteriyoruz.

Asgari ücret konusunda karar verici de değiliz tavsiye kurumu da değiliz. Biz sadece tahminlerimizi oluştururken bu konuda bir varsayım da bulunmak zorundayız. Varsayımda bulunurken de yetkililer tarafından yapılan açıklamaları göz önünde bulunduruyoruz. Bunu da şeffaflık gereği kamuoyumuzla paylaştık.

Kira enflasyonu düşecek

Öte yandan Karahan milyonları ilgilendiren konut kira fiyatları ile ilgili açıklama yaparak şunları kaydetti:

Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının içinde seyretti. Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama sürüyor. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama öngörülerle uyumlu seyretti.

Temmuz ayında çekirdek göstergelerdeki yükseliş manşete kıyasla sınırlı oldu. Önümüzdeki dönemde sıkı parasal duruşla uyumlu olarak cari dengedeki olumsuz seyrin süreceğini bekliyoruz.

Dezenflasyon sürecinde hizmetlerde yavaşlama gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır. Öncü göstergeler kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüşe işaret etmektedir. Ana eğilimdeki yavaşlamada temel mallar öne çıkıyor.

Bazı dayanıklı mal kalemlerinde fiyat düşüşü izlemeye başladık. Beklenti eğrisinin rapor döneminde aşağı kaydığını görüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Enflasyon beklentileri yüksek seyretmekle birlikte geriliyor.