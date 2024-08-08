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Duygu Özaslan lahmacuna verdiği parayı söyleyip 'keriz gibi hissediyorum' dedi

Duygu Özaslan lahmacuna verdiği parayı söyleyip 'keriz gibi hissediyorum' dedi

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan tatil için Bodrum'u tercih etti. Ünlü fenomen Bodrum tatilinde lahmacuna verdiği parayı açıklayarak "Kendimi keriz gibi hissediyorum" dedi.

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YouTube'da yayınladığı videolarla ünlenen fenomen Duygu Özaslan, şu sıralar eşiyle tatil yapıtı. Sosyal medyadan kazandığı parayla zaman zaman gündeme gelen fenomen tatil için pahalılığıyla konuşulan Bodrum'u tercih etti.

Bodrum'daki fiyatlara dair açıklamalarda bulunan fenomen, bir lahmacuna verdiği parayı açıkladı.

Duygu Özaslan "Bir lahmacuna 1200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" dedi.

Fenomenin bu açıklaması sosyal medyada dile düştü. Duygu Özaslan'ın sözlerini duyanlar "E yemeseydin", "Ya zorla mı yedirdiler", "Keriz az kalır ya" yorumlarında bulundu.

Fenomen Duygu Özaslan uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris’te evlenmişti.

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