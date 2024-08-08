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Denizli'de kötü koku şikayeti ile girilen evde ceset bulundu!

Denizli'de kötü koku şikayeti ile girilen evde ceset bulundu!

Denizli’nin Çivril ilçesindeki Kıralan Mahallesinde mahalle sakinlerinin bir evden gelen kötü koku şikayeti üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler evde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedeninin ise otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

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Denizli’nin Çivril ilçesinde kötü koku şikayeti üzerine adrese giden jandarma ekipleri, bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahalle sakinlerinin bir evden gelen kötü koku şikayeti üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelerek kontrol eden jandarma ekipleri eve girdikleri sırada bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muhammet Başkaya’ya ait olduğu değerlendirilen cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedeninin ise otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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