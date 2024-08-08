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ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok mahkemeye mektup yazdı

ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok mahkemeye mektup yazdı

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili tutuklu olan Timur Cihantimur ile Eylem Tok, hapishane koşullarının kötü olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını belirtmek için avukatları aracılığıyla mahkemeye mektup yazdılar.

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Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ABD'de tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü Tok son olarak, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir mektup sundu.

Sağlık durumunun kötüleştiğini iddia eden Tok, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları yazdı.

MAHKEMEYE MEKTUP YAZDI: YİYECEKLERİ MİDEMDE TUTAMIYORUM

Eylem Tok, mektubunda yemek yemede ve uyumada ciddi zorluklar yaşadığını belirtti.

"Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum.” ifadeleriyle hapishanedeki koşulların kendisini etkilediğini öne sürdü.

"BURADA GALERİ AÇMAYI UMUYORDUM"

Tok, dört yıl önce epilepsi hastalığına yakalandığını ve hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini de belirtti.

Mektubunda, ABD'deki planlarından da bahseden Tok, “ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum.” dedi.

Tok, Amerika'da yeni bir hayat kurmayı planladığını ancak yaşanan olayların bu planları altüst ettiğini de söyledi.

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