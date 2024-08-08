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Borsa'da yatırımcısını sevindiren tek takım belli oldu

Borsa'da yatırımcısını sevindiren tek takım belli oldu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri Borsa İstanbul'da diğer spor kulüplerinden daha fazla yükseldi.

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Geçen ay Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi öne çıkarken, spor hisselerinde de değer kayıpları görüldü.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri geçen ay yüzde 1,4 yükselen Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 10,5, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 21,8, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 25,9 kaybettirdi.

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketleri yıl başından bu yana borsada başarılı bir performans sergiledi.

Analistler, transfer sezonunun başlamasıyla spor hisselerinde hareketlilik görüldüğünü belirtti.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, temmuz ayını 13 milyar 867 milyon 98 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 8 milyar 532 milyon lirayla Galatasaray, 7 milyar 224 milyon lirayla Beşiktaş, 5 milyar 575 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

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