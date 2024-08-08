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'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni dönem! Tarih kısıtlaması kaldırılıyor

'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni dönem! Tarih kısıtlaması kaldırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden programındaki yeni başvuru dönemini duyurdu. Tarih kısıtlaması kaldırıldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu. "Yarısı bizden" kampanyasında yeni başvuru döneminin başlayacağını belirten Bakan Kurum, tarih kısıtlamasının kaldırıldığını ifade etti.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle;

"Yarısı Bizden Kampanyamızda; 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi inşallah; vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz; Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz! Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz.

"İŞİ HIZLANDIRIYORUZ"

Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyor; işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30'unu hemen ödüyoruz. İşi hızlandırıyoruz. İnşallah bu kararlarla; Yarısı Bizden Kampanyası; daha da hızlanacak, el birliğiyle İstanbul'umuzu en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz. Şimdi buradan; Bağcılar Yenimahalle Ece Sitesi'ne,  Güngören Tozkoparan'a, Kartal Orhantepe'ye, Küçükçekmece Güneş Sitesi'vve  Üsküdar Basko Sitesi'ne; oralardaki kardeşlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Yarısı Bizden kapsamında; bu bölgelerdeki 4 bin 408 ev ve dükkanın temellerini çok yakında atıyoruz. Ben şimdiden buralarda da yeni yuvalarımız, işyerlerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum.

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