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Kredi ile araç almak isteyenler artık banka ile anlaşmak zorunda

Kredi ile araç almak isteyenler artık banka ile anlaşmak zorunda

Araç almak isteyenleri bekleyen yeni düzenleme. Bankadan alınan kredi ile araç için kasko poliçesi alma zorunluluğu getirildi.

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Artık araç kredisi başvurusu yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken yeni bir zorunluluk var. Bankaların kasko poliçesi alma zorunluluğu, tüketicilerin dikkat etmesi gereken bir konu haline geldi. Bu poliçeler artık sadece bankalar aracılığıyla temin edilebilecek.

HUKUKA AYKIRI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Tüketici dernekleri, bu zorunluluğun hukuka aykırı olduğunu vurgularken, tüketicilerin serbest piyasa koşullarında istedikleri acenteden kasko poliçesi alma hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Hukukçular, bankaların kasko poliçesi talep etme hakkına sahip olduğunu, ancak tüketicilerin bu poliçeyi başka bir acenteden alabileceklerini belirtildi. Tüketici dernekleri ise, sigorta poliçelerinin serbest piyasa koşullarına göre herhangi bir acenteden yapılabileceğini vurgulayarak, bankaların zorunlu kasko taleplerine karşı hukuki yollara başvurulmasını öneriyor.

Hukukçular, bankaların araç kredisi verirken kasko poliçesini zorunlu kılabileceğini ancak tüketicilerin bu poliçeyi bankadan değil, tercih ettikleri herhangi bir acenteden alabileceklerini ifade etti.

Bu gelişmeler, banka kredisiyle araç sahibi olmayı planlayan vatandaşların göz önünde bulundurması gereken önemli bir konu haline geldi.

Tüketiciler, kasko poliçesi alırken bankaların dayatmalarına karşı mevcut seçeneklerini değerlendirip, kendileri için en uygun ve avantajlı seçeneği tercih etme hakkına sahiptir.

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