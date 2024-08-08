Dünyaca ünlü yıldız emeklilik kararı aldı

Beşiktaş'ta da forma giyen ünlü futbolcu Pepe, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcu Pepe, aktif futbol hayatını noktalama kararı aldı.

2018/19 sezonundan bu yana kariyerinin ilk takımlarından birisi olan Porto forması giyen 41 yaşındaki isim ile bu yaz transfer döneminde yollar ayrılmıştı.

Kariyeri boyunca birçok takımda toplam 33 kupa kazanan Portekizli oyuncu, 2007 yılından beri 141 kez formasını giydiği milli takımının da efsaneleri arasında yer alıyor.