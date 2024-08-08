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Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti

Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Levan Korghalidze’nin çalıştırdığı Gürcistan ekibi Iberia ile Çağdaş Atan yönetmendeki temsilcimiz Başakşehir, İskoç hakem David Dickinson’ın düdük çaldığı müsabakada Mikheil Meskhis Sakhelobis Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Başakşehir, rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajı eline aldı.

BAŞAKŞEHİR, 87'DE GOLÜ BULDU

Maçta rakibine oranla daha üstün bir performans gösteren Başakşehir, 87. dakikada Davidson'un kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Turun rövanş maçı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Fatih Terim Stadyumu'nda, TSİ 20.45'te oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

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