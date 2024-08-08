PFDK, Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdiğini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi.

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Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile geçen sezonun Türkiye Kupası’nı kazananı Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren Süper Kupa maçında siyah-beyazlılar ezeli rakibini 5-0 yenerek kupaya uzandı.

Beşiktaş’a kupayı getiren golleri 1’inci ve 80’inci dakikada penaltıdan Ciro Immobile, 53’üncü dakikada Jonas Svensson, 90+1’inci dakikada Rafa Silva ile 90+2’nci dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti.

Bu müsabakanın ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Sevklerin ardından ise iki takım hakkında da karar çıktı.

PARA CEZASI VERİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün, 3 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne ise aynı maçta taraftarlarının sebep olduğu saha olayları yüzünden 112 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.