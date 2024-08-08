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HABER /  DÜNYA

Rusya'nın uluslararası ödemelerinde kripto para kullanımına onay

Rusya'nın uluslararası ödemelerinde kripto para kullanımına onay

Putin'in onayladığı kararnameyle, kripto paralar eylül ayından itibaren bazı alanlarda yasal oldu.

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Rusya'da alınan karar, uluslararası piyasaları hareketlendirecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getiren yasayı onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, kripto paraların eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale geldi.

ÖDEMELERDE KRİPTO PARA DÖNEMİ

Buna göre, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasına başlanacak ve süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek.

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ DE YASAL HALE GELMİŞTİ

Putin’in bugün imzaladığı bir başka kararnameyle de ülkede kripto para madenciliği yasal hale gelmişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti.

Ancak çok sayıda ülke kripto para birimlerine yönelik kendi kurallarını geliştirdiğinden, uluslararası ticarette kripto paraların nasıl kullanılacağı ve bu sistemin güvenliği belirsizliğini koruyor.

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