Trabzonspor Rapid Wien maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile kozlarını paylaşacak. Papara Bordo-mavililer, Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmak için mücadele ediyor.

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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ruzomberok ile eşleşen Trabzonspor, oynadığı 2 maçtan da galip ayrılmıştı. Play-off'lara kalmak için mücadele eden Karadenizli temsilcimiz, Rapid Wien karşısında evinde galibiyet arayacak. Trabzonspor - Rapid Wien karşılaşmasında Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak..

Trabzonspor 0-0 Rapid Wien maçı (CANLI SKOR)

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Rapid Wien ile 8 Ağustos 2024 Perşembe bugün karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak heyecanlı mücadele saat 20:00'da başlayacak. Trabzonspor daha sonra rövanş için 15 Ağustos günü deplasmana gidecek. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak olan Trabzonspor Rapid Wien maçı A Spor'dan canlı olarak şifresiz kanalda yayınlanacak.