Filenin Sultanları, İtalya'ya yarı finalde 3-0 yenildi

Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenildi. Filenin Sultanları, bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaşacak.Abone ol
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nda heyecan voleybol müsabakalarıyla devam ediyor.
Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, Julio Velasco’nun çalıştırdığı İtalya ile yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
South Paris Arena 1’de oynanan müsabakada kazanan 3-0’lık skorla İtalya oldu.
İTALYA, MAÇTAN 3-0 GALİP AYRILDI
Çekişmeli geçen ilk seti İtalya 25-22 aldı. İkinci sette de üstün bir ortaya koyan İtalya, 25-19'la durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sete etkili başlayan ay-yıldızlılar öne geçti. Farkı eriten İtalya, seti 25-23 aldı ve 3-0'la adını finale yazdıran taraf oldu.
SET SONUÇLARI
1. Set Sonucu: Türkiye 22-25 İtalya
2. Set Sonucu: Türkiye 19-25 İtalya
3. Set Sonucu: Türkiye 22-25 İtalya
RAKİBİMİZ BREZİLYA
Ay-yıldızlılar, cumartesi günü saat 18.15’te Brezilya ile bronz madalya için karşılaşacak.