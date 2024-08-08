SGK, GSS prim borçları için yanıltıcı IBAN SMS uyarısı yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşları, Genel Sağlık Sigortası prim borçları için gelen SMS'lere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, GSS prim borçlarına dair "yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler" konusunda bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, son dönemde vatandaşlardan, "Genel Sağlık Sigortası prim borcunuz var, borcunuzu iletilen IBAN'a para yatırarak ödeyebilirsiniz" şeklinde mesajlar aldıklarına dair şikayetler geldiği vurgulandı.

"YANILTICI MESAJLARA KANMAYIN"

GSS prim borcu bulunan vatandaşların söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile ödeyebildiği aktarılan açıklamada, herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerektiği vurgulandı.

"SGK SİZE IBAN GÖNDERMEZ"

SGK tarafından vatandaşlara ilgili kapsamlarda bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmediğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Buna göre vatandaşlarımızın kendilerine iletilen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu ve mesajda yer alan IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmemeleri gerekmektedir.