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Hatice Akbaş, Paris 2024'te gümüş madalyanın sahibi oldu

Hatice Akbaş, Paris 2024'te gümüş madalyanın sahibi oldu

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Milli boksörümüz Hatice Akbaş, olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

İKİNCİ GÜMÜŞ MADALYAYI KAZANDIRDI

Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.

Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.

Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti

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