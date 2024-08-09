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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçları toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçları toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 11 maçla tamamlandı.

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Trabzonspor, sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 1-0 yenildi. Bordo-mavililerin Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off'lardaki olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Braga ile Servette 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede ise Lugano, deplasmanda Partizan'ı 1-0 mağlup etti.

Turun rövanş karşılaşmaları 13-15 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Molde (Norveç) - Cercle Brugge (Belçika): 3-0

Klaksvik (Faroe Adaları) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek): 2-1

Trabzonspor - Rapid Wien (Avusturya): 0-1

Kryvbas (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Partizan (Sırbistan) - Lugano (İsviçre): 0-1

Santa Coloma (Andorra) - RFS (Letonya): 0-2

Rijeka (Hırvatistan) - Elfsborg (İsveç): 1-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 0-1

Celje (Slovenya) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-0

Dinamo Minsk (Belarus) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0

Braga (Portekiz) - Servette (İsviçre): 0-0

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