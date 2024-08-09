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12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!

12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 12 ilde düzenlenen "Gürz-5" operasyonlarında 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, BTÖ mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 315 tim, 3 bin 996 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Hakkari, Kars, Siirt, Van, Diyarbakır, Erzincan, Bitlis, Muş, Tokat, Hatay ve Tunceli İl Jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, 102 füze,132 havan ve bombaatar mühimmatı, 191 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 bin 604 fünye, 165 el bombası, 22 el yapımı patlayıcı ve düzeneği, 55 makineli uçaksavar topu mühimmatı, 2 ton 156 kilogram yaşam malzemesi, 8 bin 237 mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirterek, bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı "inlerin tek tek tespit edilip başlarına yıkıldığını" kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan jandarma personelini tebrik etti.

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