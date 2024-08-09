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ABD son çeyrekte 13 sayı geriden gelip Sırbistan'ı mağlup etti

ABD son çeyrekte 13 sayı geriden gelip Sırbistan'ı mağlup etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol yarı finalinde ABD, Sırbistan'ı son çeyrekte 13 sayı geriden gelip 95-91 mağlup etti.

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ABD Erkek Basketbol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Sırbistan'a karşı unutulmayacak bir geri dönüş yaparak son çeyrekte 13 sayı geriden geldi ve maçı 95-91 kazandı.

ABD finalde ev sahibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

ABD'de Stephen Curry 36 sayı, 8 ribaund, Joel Embiid 19 sayı ve Lebron James 16 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile triple double yaptı. Sırbistan'da Bogdan Bognavic 20, Nikola Jokic ise 17 sayıyla oynadı.

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