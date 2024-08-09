ABD son çeyrekte 13 sayı geriden gelip Sırbistan'ı mağlup etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol yarı finalinde ABD, Sırbistan'ı son çeyrekte 13 sayı geriden gelip 95-91 mağlup etti.

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ABD Erkek Basketbol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Sırbistan'a karşı unutulmayacak bir geri dönüş yaparak son çeyrekte 13 sayı geriden geldi ve maçı 95-91 kazandı.

ABD finalde ev sahibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

ABD'de Stephen Curry 36 sayı, 8 ribaund, Joel Embiid 19 sayı ve Lebron James 16 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile triple double yaptı. Sırbistan'da Bogdan Bognavic 20, Nikola Jokic ise 17 sayıyla oynadı.