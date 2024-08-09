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Eda Erdem'den İtalya yenilgisi açıklaması: Sakin kalamadık

Eda Erdem'den İtalya yenilgisi açıklaması: Sakin kalamadık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya yenildi. Maçın ardından konuşan kaptan Eda Erdem,

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, maçta sakin kalamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İtalya geride olduğu bölümlerde bile sakin kalmayı başardı. Kötü topları çok iyi kullandılar, akıllı hücum ettiler. Biz biraz fazla heyecanlıydık. Sakin kalamadık. Önde olduğumuz setleri bitiremedik. Yine de yarı finalde olmak çok keyifli. Bu kadar şansızlık ve sakatlığa rağmen yarı finalde olduğumuz için gurur duymalıyız. Hala madalya ile bitirme şansımız var. Cumartesi günü madalyayı kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız."

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