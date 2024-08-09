BIST 9.966
DOLAR 33,58
EURO 36,71
ALTIN 2.615,94
HABER /  GÜNCEL

"MediaMarkt'ta Stokları Eritiyoruz" kampanyası başladı

"MediaMarkt'ta Stokları Eritiyoruz" kampanyası başladı

MediaMarkt, geleneksel "MediaMarkt'ta Stokları Eritiyoruz" kampanyası başladığını duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 9-15 Ağustos'ta toz torbasız elektrikli süpürgeden dizüstü bilgisayara, yağsız fritözden akıllı telefona çeşitli ürünler sunuluyor.

Kampanyada Electrolux EUFC8ALRGY Ultra Flex Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 6 bin 999 lira, Apple Macbook Air M2 16GB/256GB 13.6’" Dizüstü Bilgisayar 43 bin 999 lira, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12/512 GB Akıllı Telefon 16 bin 499 lira, Huawei Watch GT3 Elegant 42mm Akıllı Saat 4 bin 897 lira, Tefal Easy Fry & Grill Dual Yağsız Fritöz ise 7 bin 499 liradan satışa sunuldu.

Kampanya MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 99 mağazasında ve online alışveriş sitesinde geçerli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Paris Olimpiyatları'nda madalya sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?
Paris Olimpiyatları'nda madalya sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?
Kılıçdaroğlu aday mı olacak? Abdulkadir Selvi kulis paylaştı
Kılıçdaroğlu aday mı olacak? Abdulkadir Selvi kulis paylaştı
Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan 2 görevli darp edildi
Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan 2 görevli darp edildi
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Kurum'dan deprem uyarısı! Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Kurum'dan deprem uyarısı! Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Eda Erdem'den İtalya yenilgisi açıklaması: Sakin kalamadık
Eda Erdem'den İtalya yenilgisi açıklaması: Sakin kalamadık
SGK'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Bunu yapmayın!
SGK'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Bunu yapmayın!
O ilde denize girmek yasaklandı!
O ilde denize girmek yasaklandı!
Emlak sektöründe yeni dönem! Hem kiralarken hem satın alırken mecburi
Emlak sektöründe yeni dönem! Hem kiralarken hem satın alırken mecburi
Aşırı sağcıları galeyana getiren paylaşım! İş insanı gözaltına alındı
Aşırı sağcıları galeyana getiren paylaşım! İş insanı gözaltına alındı
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
Emeklilere özel indirimleri SGK hepsini tek tek saydı
Emeklilere özel indirimleri SGK hepsini tek tek saydı