"MediaMarkt'ta Stokları Eritiyoruz" kampanyası başladı

MediaMarkt, geleneksel "MediaMarkt'ta Stokları Eritiyoruz" kampanyası başladığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 9-15 Ağustos'ta toz torbasız elektrikli süpürgeden dizüstü bilgisayara, yağsız fritözden akıllı telefona çeşitli ürünler sunuluyor.

Kampanyada Electrolux EUFC8ALRGY Ultra Flex Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 6 bin 999 lira, Apple Macbook Air M2 16GB/256GB 13.6’" Dizüstü Bilgisayar 43 bin 999 lira, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12/512 GB Akıllı Telefon 16 bin 499 lira, Huawei Watch GT3 Elegant 42mm Akıllı Saat 4 bin 897 lira, Tefal Easy Fry & Grill Dual Yağsız Fritöz ise 7 bin 499 liradan satışa sunuldu.

Kampanya MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 99 mağazasında ve online alışveriş sitesinde geçerli olacak.