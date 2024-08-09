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Paris Olimpiyatları'nda madalya sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?

Paris Olimpiyatları'nda madalya sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. günün sonunda ABD, madalya liderliğini koruyor. Türkiye ise toplamda 5 madalya ile 60. sırada yer alıyor.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 13. günün sonunda, ABD toplamda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz madalya ile ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürüyor. Paris’te düzenlenen oyunların bugünkü bölümünde ABD, 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya daha kazanarak toplamda 103 madalyaya ulaştı. ABD, en yakın rakibi Çin'e 30 madalya fark atarak üstünlüğünü pekiştirdi.

Çin, günü 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayarak toplamda 73 madalyaya ulaştı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Altın madalya sıralamasında ise Çin, 29 altın madalya ile ABD'nin sadece bir adım gerisinde bulunuyor. Avustralya ise 18 altın, 14 gümüş ve 13 bronz madalya ile üçüncü sırada yer alıyor.

Ev sahibi Fransa, 14 altın, 19 gümüş ve 21 bronz madalya kazanarak dördüncü sırada bulunuyor. Fransa'nın ardından ilk 10'da İngiltere, Güney Kore, Japonya, İtalya, Hollanda ve Almanya yer alıyor.

Oyunlarda 13 gün sonunda toplamda 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanmayı başardı. Türkiye, şu ana kadar 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile listede 60. sırada yer alıyor. Türk sporcular, oyunlarda gösterdikleri performans ile ilerleyen günlerde daha fazla madalya kazanma hedefiyle yarışmalarına devam ediyor.

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