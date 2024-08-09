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Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.38'de meydana gelen depremin derinliği ise 11.76 kilometre olarak ölçüldü.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bir diğer açıklama da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden geldi. Kandilli saat 10.38'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak açıkladı.

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