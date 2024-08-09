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Buse Naz Çakıroğlu 2024 Paris’te altın madalya için ringe çıkıyor

Buse Naz Çakıroğlu 2024 Paris’te altın madalya için ringe çıkıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, final maçında için Çinli Yu Wu ile karşılaşacak. Tokya 2020’de gümüş madalya alan milli sporcumuz bu kez altın madalyayı kazanmak ringe çıkacak.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’nin iddialı olduğu spor dallarından olan boksta Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, sahne alacak. Busenaz, kadınlar 50 kiloda final maçında için Çinli Yu Wu ile karşılaşacak. Roland-Garros’ta TSİ 22.47’de başlayacak maç TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Tokyo 2020’de ikinci olarak gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, bu kez şampiyon olacağına inanıyor. Bu anı heyecanla bekleyen Busenaz Çakıroğlu, “Burada istediğimiz tek şey Tokyo’dan sonra tekrar final oynamaktı. Bundan 8 ay önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bize yarı final ve finalin Roland-Garros’ta olduğunu söyleyince, Nazım Yiğit hocaya ben, ‘Orada dövüşmeden dönmem’ demiştim. Çok şükür Roland-Garros’ta yarı final oynadım, inşallah finalde altın madalyayı alarak eve döneceğim” dedi.

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