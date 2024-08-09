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Ukrayna ordusu Rusya'da askeri üsse geniş çaplı saldırı düzenledi

Ukrayna ordusu Rusya'da askeri üsse geniş çaplı saldırı düzenledi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Lipetsk bölgesindeki "Lipetsk" askeri hava üssüne saldırı düzenledi.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, savunma kuvvetlerinin bu gece Rusya’nın "Lipetsk" askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda güdümlü bombaların bulunduğu depolar ile çevresindeki tesislerin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırı yerinde büyük yangın çıktığı, patlamalar olduğu ve hasar oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, "Lipetsk" hava üssünde, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait Su-34, Su-35 ve Mig-31 uçaklarının konuşlandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna birliklerinin, Donetsk bölgesinde de Rus füze birliklerini vurduğu aktarıldı.

Bu saldırıda 2'si S-350 ve biri S-300 sistemlerine ait olmak üzere 3 Rus radarın hedef alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bir S-350 radarının tam isabetle vurulduğu ve imha edildiği teyit edildi. Diğer iki hedefle ilgili bilgiler şu anda netleştirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, sosyal medya hesaplarından "Lipetsk" üssüne saldırının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşıldı.

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