Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 'İBB başkanlığına hazırım' dedi

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın sözleri gündem olacak. Dedetaş, "İBB Başkanlığına hazırım" dedi. Dedetaş'ın gündem olan çıkışı Mansur Yavaş ile Ekrem İmemoğlu arasındaki adaylık yarışı tartışmalarına yeni bir boyut katacak.

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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin tekrar aldığı ilçelerden Üsküdar'ın belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yaptığı açıklama çok konuşulacak.

Dedetaş, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışını kızıştıracak bir açıklama yaptı.

Habertürk yazarı Oray Eğin'e konuşan Dedetaş'ın 'İBB Başkanlığına hazırım' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris’in ünlü moda müzesi Palais Galliera’da “İstanbul Evi” adı altında açtığı mekânda bulunan Dedetaş'la konuşmasını aktaran Eğin, "Sinem Dedetaş’a belediye başkanlığının nasıl gittiğini sordum, “Gayet iyi gidiyor,” diye cevabını verdi.' İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?' “Evet,” diye cevapladı." diye konuştu.

Eğin, “Bir buçuk sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?” diye sorması üzerine de Dedetaş'tan “Gayet hazırım,” cevabının geldiğini aktardı.