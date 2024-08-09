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Maliye Bakanlığı'ndan 200 bin Martı TAG sürücüsüne müjde!

Maliye Bakanlığı'ndan 200 bin Martı TAG sürücüsüne müjde!

Maliye Bakanlığı yeni bir düzenleme ile paylaşımlı yolculuğu resmi olarak vergilendirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından getirilen düzenlemeyle, paylaşımlı yolculuk sektöründe sağlanan kazanç kayda alınarak vergilendirilecek. Böylelikle sadece Martı TAG faaliyetlerinden vergi olarak Hazine'ye birkaç yıl içinde yıllık 1 milyar dolar civarında ek kaynak yaratılacağı hesaplanıyor.

TAG sürücüleri, paylaşımlı yolculuk gelirleri üzerinden vergi ödeyecek.

Dünyanın 196 ülkesinde var olan paylaşımlı yolculuk sektörünün Türkiye'de sağlıklı bir yapıda gelişerek katma değer üretmesi adına Maliye Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, paylaşımlı yolculuk sektöründe faaliyet gösteren sürücülerin vergi mükellefi olmalarına hükmetti.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem: Maliye Bakanlığı'na çağrımızı duyduğu için teşekkürler!

Türkiye'de paylaşımlı yolculuğun resmileşmesi ve kronik taksi sorununun kökten çözümü için uzun bir zamandır çaba sarf ettiklerini kaydeden Öktem, Maliye Bakanlığı'na paylaşımlı yolculuğun önünü açtığı için teşekkür etti.

Martı TAG'ın 200 bin sürücü ve 5 milyon yolcudan oluşan dev bir ulaşım ekosistemine dönüştüğünü hatırlatıp, vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Öktem, vakit kaybetmeden Martı TAG sürücülerini kendi şirketlerini kurmaya ve vergi ödemeye teşvik edeceklerini ifade etti.

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