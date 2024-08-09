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Avrupa Yakası'nın Gaffur'undan kahreden haber geldi! Sevenleri şokta

Avrupa Yakası'nın Gaffur'undan kahreden haber geldi! Sevenleri şokta

Efsane dizi Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın'dan kahreden haber geldi. Beyin kanaması geçiren Açıkalın'ın konuşma yetisini de kaybettiği öğrenildi.

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2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve Türk  televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u Peker Açıkalın'dan hayranlarını üzen haber geldi.

2011 yılında geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönen Peker Açıkalın bu kez de beyin kanaması geçirdi.

Konuşma yetisini kaybetti

Magazin Burada'nın haberine göre; konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edilen Açıkalın’ın hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildiği öğrenildi. 

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