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O belediyede tesettürlü mayoyu yasakladı

O belediyede tesettürlü mayoyu yasakladı

Fransa'nın Korsika adasında, Lecci Belediyesi plajlarda tesettürlü mayo yasaklandı. Kararda dini kıyafetlerin çatışmaya yol açabileceği iddia edildi.

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Fransız basınındaki haberlere göre, Lecci Belediyesi Başkanı Don Georges Gianni, 7 Ağustos'ta aldığı kararla kentteki plajlarda tesettürlü mayo giymek yasaklandı.

Kararda, 30 Eylül'e kadar "laikliğe saygı" çerçevesinde uygun bir kıyafet giymeyenlerin plajlara girmesinin yasaklandığı belirtilirken, dini kıyafetlerin çatışmaya yol açabileceği iddia edildi.

Orta Doğu olmak üzere dünya genelinde gerilim ortamı olduğuna dikkat çekilen kararda "Fransa ve ibadet yerleri terör eylemlerinin hedefi olabilirken, dini aidiyet belirten plaj kıyafetleri, kamu düzeninin bozulması (kalabalığın toplanması, kavga) riski taşıyabilir ve bu risklerin önlenmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Mondelieu-La-Napoule Belediyesi, 15 Haziran- 31 Ağustos 2023 tarihlerinde geçerli olacak şekilde plajlarda tesettürlü mayoyu yasaklamıştı. LDH, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek yasağın iptali için Danıştay'a başvurmuştu.

Danıştay, 17 Temmuz 2023'te yayınladığı kararla, kişinin hareket, vicdan ve kişisel özgürlüklerini ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Mondelieu-La-Napoule plajlarındaki tesettürlü mayo yasağını iptal etmişti.

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