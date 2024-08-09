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Darphane'den açıklama! Cumhuriyet altını ve gram altında üretim durdu mu?

Darphane'den açıklama! Cumhuriyet altını ve gram altında üretim durdu mu?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

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Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de (DMM) konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Çeyrek ve gram altın üretimi, Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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