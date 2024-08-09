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Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı İbrahimoviç ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı İbrahimoviç ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı Ervin İbrahimoviç ile Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Basın toplantısında konuşan Fidan, "Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı, suçlular er ya da geç uluslararası mahkemelerde hesap vermelidir" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda ilk sözü alan konuşan Fidan, "İsrail Filistin ihtilafının iki devletli adil bir çözüme kavuşturulması için çabalıyoruz" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, İsrail'i koşulsuz destekleyenlerin, Gazze'deki katliamın suç ortağı olduğunu söyledi ve "Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı, suçlular er ya da geç uluslararası mahkemelerde hesap vermelidir" diye konuştu.


Bakan Fidan, Irak'la ilkişkilere de değinerek, şunları söyledi:

"Irakla devam eden ilişkilerimizi kurumsallaştırma çabalarımız devam ediyor.

Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından imzalanan anlaşmalarla ilgili planlamalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bakanlar Türkiye'de toplanacak. Alınan stratejik kararlar görüşülecek.

Kararların nasıl ilerlediğini gözden geçireceğiz."

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