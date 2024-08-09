BIST 9.943
DOLAR 33,53
EURO 36,63
ALTIN 2.619,30
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı! Kalacak mı gidecek mi? İngiliz ekibi kapıda bekliyor...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı! Kalacak mı gidecek mi? İngiliz ekibi kapıda bekliyor...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın radarında. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun transfer kararını verdiği öne sürüldü.

Abone ol

Fenerbahçe ve milli takımın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Uzun süredir Avrupa ekiplerinin peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için en ciddi girişimleri İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton yapıyor.

Sky Sport'da yer alan habere göre; Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için yaptığı son teklif 35 milyon Euro. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in milli futbolcuyu çok istediği haber detayında yer aldı.

Transfer kararı

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ın en önemli transfer hedefi olduğunun altı çizilirken oyuncunun da geleceğiyle ilgili kararını verdiği aktarıldı. Buna göre Ferdi Kadıoğlu da transferini istiyor. 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme ve zam planı

Sabah'ın haberine göre ise, milli oyuncuyu takımda tutmanın planlarını yapan Fenerbahçe, Ferdi'ye 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler iddiaya göre 25 yaşındaki oyuncunun maaşına büyük zam yapmayı planlıyor.

2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 51 maça çıkıp 4324 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018-19 sezonu başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası açıkladı yıl sonu tahmini memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu
Merkez Bankası açıkladı yıl sonu tahmini memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu
Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti
Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti
Milli güreşçi Taha Akgül, Macar rakibini 8-0 yenerek Paris 2024'te yarı finale yükseldi
Milli güreşçi Taha Akgül, Macar rakibini 8-0 yenerek Paris 2024'te yarı finale yükseldi
Ekrem İmamoğlu haftalık 249 bin Euro'ya Paris'te ev mi kiraladı?
Ekrem İmamoğlu haftalık 249 bin Euro'ya Paris'te ev mi kiraladı?
Terör örgütü PKK'nın üniversite öğrencilerini örgüte kazandırma yöntemleri deşifre edildi
Terör örgütü PKK'nın üniversite öğrencilerini örgüte kazandırma yöntemleri deşifre edildi
İsrail bakanın '2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesi haklı' sözleri tepki çekti
İsrail bakanın '2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesi haklı' sözleri tepki çekti
Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı İbrahimoviç ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı İbrahimoviç ile bir araya geldi
Galatasaray Kulübü, Arkham Intelligence ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Galatasaray Kulübü, Arkham Intelligence ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Rusya, marketi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı!
Rusya, marketi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı!
Darphane'den açıklama! Cumhuriyet altını ve gram altında üretim durdu mu?
Darphane'den açıklama! Cumhuriyet altını ve gram altında üretim durdu mu?
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 terörist etkisiz
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 terörist etkisiz
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama geldi
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama geldi