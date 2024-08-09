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Merkez Bankası açıkladı yıl sonu tahmini memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu

Merkez Bankası açıkladı yıl sonu tahmini memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyince memur ve emekli bekleyen zam senaryolarını SGK uzmanı yazar Ahmet Kıvanç hesapladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, yılın ilk altı aylık enflasyonu yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

Buna göre, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 19,31 oranında zam aldı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da altı aylık farkın tamamı olan yüzde 24,73 yansıdı.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ise Ocak 2025 tarihinde yapılacak zam oranına çevrildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç memur ve emekliyi bekleyen zam senaryolarını hesapladı.

TCMB'NİN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyonu önceki raporda olduğu gibi orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında bekleniyor. Karahan, enflasyonun yılın geri kalanında istikrarlı olarak gerileyeceğini söyledi.

Temmuz ayıyla birlikte 7 aylık enflasyon yüzde 28,76 olarak açıklandı. Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memura önce buradan doğan fark verilecek, üzerine de 2025 yılı için daha önce toplu sözleşme ile belirlenmiş olan yüzde oranındaki zam ilave edilecek.

ZAM ORANI YÜZDE 6'DA KALABİLİR

Buna göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 34 çıkarsa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’un altında kalacağından enflasyon farkı uygulanmayacak.

Sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Esasen yıllık enflasyon yüzde 37,3’ün altında kalırsa memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 6’da kalacak.

Enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olarak çıktığında ise memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9,71 oranında zam yapılacak.

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminindeki patikaya göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ise şöyle olacak:

Yıl sonu enflasyonu yüzde 34 olursa maaş zammı yüzde 7,43 oranında olacak. Enflasyon yüzde 38 olursa maaş zammı yüzde 10,64; enflasyon yüzde 42 olursa maaş zammı yüzde 13,85 olacak.

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