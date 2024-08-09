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Polatlı'da köprü ayağına çarpan otobüsün enkazı 9 saat sonra çıkarıldı

Polatlı'da köprü ayağına çarpan otobüsün enkazı 9 saat sonra çıkarıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Otobüsün enkazı ise ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç yardımı ile kaldırıldı. Bölgede trafik akışı normale döndü.

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Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Ç.K. yönetimindeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarptı.

Kazada, otobüs şoförü Ç.K'nin da aralarında olduğu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah bir süre trafiğe kapatıldı.

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