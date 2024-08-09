BIST 9.907
DOLAR 33,53
EURO 36,66
ALTIN 2.619,81
HABER /  GÜNCEL

Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!

Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak olan 500 TL'lik yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, bu tarihten önce de yatırılabilmesine olanak tanıdı.

Abone ol

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Polatlı'da köprü ayağına çarpan otobüsün enkazı 9 saat sonra çıkarıldı
Polatlı'da köprü ayağına çarpan otobüsün enkazı 9 saat sonra çıkarıldı
Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti
Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti
Türkiye'de güneşin enerjideki yeri güçleniyor yüzde 14'e ulaştı
Türkiye'de güneşin enerjideki yeri güçleniyor yüzde 14'e ulaştı
Şırnak'ta görevi sırasında yaşamını yitiren astsubay Karabük'te toprağa verildi
Şırnak'ta görevi sırasında yaşamını yitiren astsubay Karabük'te toprağa verildi
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı! Kalacak mı gidecek mi? İngiliz ekibi kapıda bekliyor...
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı! Kalacak mı gidecek mi? İngiliz ekibi kapıda bekliyor...
Merkez Bankası açıkladı yıl sonu tahmini memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu
Merkez Bankası açıkladı yıl sonu tahmini memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu
Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti
Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti
Milli güreşçi Taha Akgül, Macar rakibini 8-0 yenerek Paris 2024'te yarı finale yükseldi
Milli güreşçi Taha Akgül, Macar rakibini 8-0 yenerek Paris 2024'te yarı finale yükseldi
Ekrem İmamoğlu haftalık 249 bin Euro'ya Paris'te ev mi kiraladı?
Ekrem İmamoğlu haftalık 249 bin Euro'ya Paris'te ev mi kiraladı?
Terör örgütü PKK'nın üniversite öğrencilerini örgüte kazandırma yöntemleri deşifre edildi
Terör örgütü PKK'nın üniversite öğrencilerini örgüte kazandırma yöntemleri deşifre edildi
İsrail bakanın '2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesi haklı' sözleri tepki çekti
İsrail bakanın '2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesi haklı' sözleri tepki çekti