Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Abone ol
Şırnak'a 1 ay önce atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak üs bölgesinde arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kalaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.