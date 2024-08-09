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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Şırnak'a 1 ay önce atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak üs bölgesinde arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kalaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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