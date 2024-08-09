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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 646 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 646 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 646 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 635 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 655 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 2 milyon 646 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 627 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 4 milyar 236 milyon 253 bin 35,50 lira, işlem miktarı ise 1.636,07 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 386 milyon 850 bin 844,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve INT HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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