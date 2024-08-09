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Bakan Uraloğlu duyurdu! TikTok kapatılacak mı? Instagram açılacak mı?

Bakan Uraloğlu duyurdu! TikTok kapatılacak mı? Instagram açılacak mı?

Ulaştırma Bakanı, Instagram'ın erişim engelinin kalkacağını açıkladı; Uraloğlu, TikTok'un kapatılmasının da gündemde olmadığını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Instagram ve Roblox'a erişim engeli getirilmesi konusuna değinen Uraloğlu, fenomen sosyal medya uygulaması TikTok'un da kapatılacağı iddialarına yanıt verdi.

Bakan Uraloğlu açıklamalarına şu ifadeleri kullandı:

'INSTAGRAM İLE BELLİ BİR NOKTAYA ULAŞTIK'

Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarının artık Türkiye'de temsilcileri var. Zaman zaman bazı konularda uyarılarımız oluyor. Instagram ile ilgili bazı kategori suçlar tespit ettik. Ülkemizin kanun, kural ve hassasiyetlerini ortaya koyduk. Üç tane çok katılımlı toplantı düzenledik. Bu sürecin çok uzun olmaması konusunda gayret ediyoruz. Sürekli görüşme halindeyiz, belli bir noktaya ulaştık.

'TİKTOK'UN KAPATILMASIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMAMIZ YOK'

Sosyal medya platformları kendi yasaklarıyla sansür uyguluyor. Roblox hakkında mahkeme kararı var. Tüm hukuk süreçleri işleyerek bir sonuca varıldı. Adalet Bakanlığımızın Roblox konusunda güzel ve detaylı bir açıklaması oldu. Şu anda Tiktok'un kapatılmasıyla ilgili bir çalışmamız yok. Bazı gördüğümüz şeyleri kendilerine iletiyoruz.

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