BIST 9.907
DOLAR 33,53
EURO 36,66
ALTIN 2.619,81
HABER /  DÜNYA

Dışişleri'nden ateşkes açıklaması: ABD, Katar ve Mısır...

Dışişleri'nden ateşkes açıklaması: ABD, Katar ve Mısır...

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunu takdir ettiğini bildirdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz. Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı plan, barış için uygun bir zemin teşkil etmektedir. Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD savaş gemilerini konuşlandırmıştı! İran'dan karşı hamle geldi!
ABD savaş gemilerini konuşlandırmıştı! İran'dan karşı hamle geldi!
Japonlar uyardı: Bir gün sonra deprem oldu
Japonlar uyardı: Bir gün sonra deprem oldu
Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç öldü
Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç öldü
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 646 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 646 bin liraya yükseldi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!
Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Polatlı'da köprü ayağına çarpan otobüsün enkazı 9 saat sonra çıkarıldı
Polatlı'da köprü ayağına çarpan otobüsün enkazı 9 saat sonra çıkarıldı
Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti
Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti
Türkiye'de güneşin enerjideki yeri güçleniyor yüzde 14'e ulaştı
Türkiye'de güneşin enerjideki yeri güçleniyor yüzde 14'e ulaştı
Şırnak'ta görevi sırasında yaşamını yitiren astsubay Karabük'te toprağa verildi
Şırnak'ta görevi sırasında yaşamını yitiren astsubay Karabük'te toprağa verildi
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı! Kalacak mı gidecek mi? İngiliz ekibi kapıda bekliyor...
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı! Kalacak mı gidecek mi? İngiliz ekibi kapıda bekliyor...