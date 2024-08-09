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Galatasaray-Hatayspor Süper Lig 1. hafta açılış maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray-Hatayspor Süper Lig 1. hafta açılış maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılışı bu akşam yapılıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu açılış maçında Galatasaray bu akşam sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Süper Lig'de 82 günlük aranın ardından taraftarı ile buluşacak olan Sarı Kırmızılı takım yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyor. 

Galatasaray 0-0 Hatayspor (CANLI SKOR)

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Strandberg

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Hatayspor maçı 9 Ağustos bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Rams Park'ta oynanacak olan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil üstlenecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

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