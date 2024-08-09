Taha Akgül, serbest stil 125kg yarı finalinde kaybetti

Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İranlı Zare'ye 2-1 yenilerek serbest stil yarı finalde elendi.Abone ol
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, finale çıkamadı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yendi.
Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha Akgül, rakibine 2-1 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti.
Milli güreşçi, oyunlarda yarın bronz madalya maçına çıkacak.