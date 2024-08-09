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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg finalinde Çinli rakibini yenerek gümüş madalya kazandı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo finalinde Çinli rakibine yenildi. Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 gümüş madalya ile tamamladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan Çakıroğlu, olimpiyatları gümüş madalya ile tamamladı.

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