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Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak düştü

Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak düştü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı düştü.

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Brezilya'da 68 kişilik kapasitesi bulunan yolcu uçağı düştü, o anlar da kameraya yansıdı.

Olay, ülkenin Sau Paulo eyaletinin Vinhendo kentinde meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre içerisinde 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan 68 yolcu kapasiteli uçak düştü.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde uçak düştükten sonra patlama meydana geldiği ve gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü.

Yaşanan uçak kazası sonucu ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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