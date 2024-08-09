İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! "Olay sayısını yüzde 27,1 düşürdük"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk'te yaptığı açıklamada, huzur için 600 bin mesai arkadaşıyla çalıştıklarını söyledi. Bakan Yerlikaya olay oranını da düşürdüklerine dikkat çekti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları;

4 Haziran 2023 Sayın Cumhurbaşkanımız kabinesini açıkladı. İçişleri Bakanlığı görevi bize verildi. O günden bu yana biz gece gündüz demeden 600 bin mesai arkadaşımızla birlikte Türkiye'nin huzuru için çalışıyoruz. Aslında geldiğimiz günden beridir hep iki kelime dilimizde. Türkiye'nin huzuru. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile bir asrı tamamladığımız bu yüzyıl Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri 2'nci asır ile ilgili hedeflerimiz var. Türkiye'nin Yüzyılı diyoruz. Onun liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Ama bizim bakanlığımızı ilgilendiren 600 bin mesai arkadaşımızı ilgilendiren Türkiye Yüzyılı'nda bu yüzyılın bize gösterilen hedef huzurun yüzyılı olması. Peki huzurun yüzyılı olması ile ilgili neler yapıyoruz. Aslında çok yakın zamanda 24'üncü yaş günü kutlanacak partimizin. 22 yıldan beri hükümetle iş başında Sayın Cumhurbaşkanımız. İlk günden bu güne kadar terörle mücadele, organize suç örgütleri ile mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve düzensiz göç göçmen kaçakçılığı ile mücadele hepsinin temel odaklandığımız alan.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ İKİ GÖREVİ: ÖNLEMEK VE YAKALAMAK"

Ama asayişle ilgili kişilere mal varlığına karşı başta olmak üzere tüm asayişle ilgili suçların tamamında da biz önleyici hizmet vermek ve eğer bir suç da işlendiyse en kısa zamanda bunu aydınlatıp götürüp adalete teslim etmek. İçişleri ailesinin temel görevi bu. Biz bunu gece gündüz demeden dağ başında demeden dar ve çıkmaz sokaklarda demeden her yerde ama her yerde bu vizyonuna bu hedefle çalışıyoruz. Asayişle ilgili mal varlığı ve kişilere ilişkin işlenen suçlarla ilgili biz hep şunu söylüyoruz. Aslında İçişleri Bakanlığı'nın görevini iki kelime ile nasıl anlatabiliriz. Önlemek birinci kelime. İkincisi yakalamak. Bütün bunları yaparken de göreve başladığımız ilk gün söylediğimiz cümle şu. Hukuk, hukuk devleti ilkelerinden ve insan haklarından asla ama asla taviz vermeden bu samimiyetle bu cesaretle bu kararlılıkla da yol yürümeye devam edeceğiz.

"DEDİK Kİ BİZ SUÇLARLA İLGİLİ ÖNLEYİCİLİK GÜCÜNÜZÜ SINAYACAĞIZ"

Ben kaymakam adaylığından başlayıp 16 senenin üzerinde 5 vilayette valilik yaparak 33 yılımı doldurdum. 11 yılımı da doğu ve güneydoğuda çalıştım. Asayişle ilgili eğer kapısının önünde park ettiği bir bisiklet veya bir motosikleti çalınan bir yurttaş için vatandaş için o gün dünya başına yıkılmıştır. Ne yapıp edilip o malının bulunması lazım. O gün ekranda dünyanın en önemli haberlerini izlerken onun aklı her zaman oradadır. Dolayısıyla huzur aslında kişilerin ve toplumun canını yakan onu üzen onu inciten onu kıran ister mal varlığına ister kendisine ne olursa olsun arkadaşlarımızla beraber valilerimiz onların emrindeki kolluk birimlerimiz yani jandarma, emniyet, sahil güvenlik hep performans kriterleri getirdim. Bakan olarak. Bakanlar olarak. Dedik ki biz şu suçlarla ilgili önleyicilik gücünüzü sınayacağız. Hedefimiz şu, yakalamalar ile ilgili şu.

"MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE 27,1 DÜŞÜŞ"

Suç olay sayısını düşürmek. Daha sonra da aydınlatıp adalete teslim etmek. 1 Ocak 5 Ağustos 2024 yani 215 gün yılın ilk 215 gününü geçen yılın aynı periyodu ile kıyaslıyoruz. Biz her zaman bu şekilde çalışıyoruz. Bu rakamlar Adalet Bakanlığının UYAP sisteminden kendi bölgeleri ile ilgili alınan rakamlar. Bu periyotta toplam olay sayısı 171 bin 196'dan yüzde 27,1 olay sayısında düşme oldu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda, kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma(gasp), dolandırıcılık bu 9 suçtan toplamı bu 215 günde kıyasladığımız zaman yüzde 27,1 olay sayısını düşürmüşüz. Dünyadaki bütün güvenlik birimlerinin ve onun başındaki hükümetin bakanlığın tek amacı budur. Performans ilk önce bununla ölçülür. İkincisi de şu yüzde 15,6 aydınlatma oranı. Yüzde 61,4'ten yüzde 77'ye çıkarmışız. Aynı bu periyotta. 1 Ocak 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında. 215 gün diyoruz.