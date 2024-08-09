BIST 9.907
DOLAR 33,49
EURO 36,62
ALTIN 2.618,26
HABER /  DÜNYA

Kassam Tugayları Yahya Sinvar'a bağlılığını açıkladı

Kassam Tugayları Yahya Sinvar'a bağlılığını açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, hareketin siyasi büro başkanlığına seçilen Yahya Sinvar'a bağlılığını duyurdu.

Abone ol

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, "Kassam Tugayları, Komutan Yahya Sinvar'a biat ediyor ve kararlarını tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kassam Tugayları, şehit komutanımız İsmail Haniye'nin yerine Hamas liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesini, hareketin canlılığını ve gücünde olduğunun kanıtı olarak görüyor."

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin emir verdi! Rusya'dan sosyal medya yasağı
Putin emir verdi! Rusya'dan sosyal medya yasağı
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
ABD'den Gazze ve ateşkes duyurusu! Tarih resmen belli oldu
ABD'den Gazze ve ateşkes duyurusu! Tarih resmen belli oldu
Bakan Yerlikaya doğru bilgiyi verdi! Türkiye'de kaç Suriyeli var?
Bakan Yerlikaya doğru bilgiyi verdi! Türkiye'de kaç Suriyeli var?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! "Olay sayısını yüzde 27,1 düşürdük"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! "Olay sayısını yüzde 27,1 düşürdük"
Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak düştü
Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak düştü
Taha Akgül, serbest stil 125kg yarı finalinde kaybetti
Taha Akgül, serbest stil 125kg yarı finalinde kaybetti
THY geçen ay 8,3 milyon yolcu taşıdı
THY geçen ay 8,3 milyon yolcu taşıdı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u mağlup etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u mağlup etti
Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları 13 Ağustos'ta başlayacak
Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları 13 Ağustos'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm kulüplere çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm kulüplere çağrı!
Bakan Uraloğlu duyurdu! TikTok kapatılacak mı? Instagram açılacak mı?
Bakan Uraloğlu duyurdu! TikTok kapatılacak mı? Instagram açılacak mı?