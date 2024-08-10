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İsrail ordusu okulda sabah namazı kılan Filistinlileri bombaladı en az 100 kişi öldü

İsrail ordusu okulda sabah namazı kılan Filistinlileri bombaladı en az 100 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırı, Filistinlilerin sabah namazını kıldıkları sırada gerçekleştirildi.

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiler

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

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