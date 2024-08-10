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Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan bir kesim var

Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan bir kesim var

Galatasaray, yeni sezonun açılışında Hatayspor'u 2-1 yenerek üç puanı kazandı. Teknik direktör Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

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Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçında Hatayspor'u konuk etti.

Sarı kırmızılılar geriye düştüğü maçta Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

"ÇOK FAZLA DIŞARIDAN GALATASARAY'I KARIŞTIRMAYA ÇALIŞAN BİR KESİM VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Hatayspor ve teknik ekibini, futbolcularını tebrik etmem gerekiyor. Genel olarak maçın başından sonuna kadar oyuncularımdan memnunum. İlk yarı gol atabilseydik farklı olabilirdi. 1-0 geriye düştük, rakibimize çok pozisyon vermedik. Çok önemli bir taraftar gücüne sahibiz. Bu galibiyete emek veren herkese teşekkür ederiz. Çok fazla dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan bir kesim var. Gerçek Galatasaray taraftarı nasıl mücadele edileceğini tekrar gösterdi. Daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bazen yaptığımız değişiklikler takımı öne götürüyor, bazen düşürüyor. Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışıktık. Bugün bizim adımıza attığı için mutluyuz."

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