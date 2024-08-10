Şener Şen'in Ankara'daki tiyatro oyununa saldırı

Usta sanatçı Şener Şen'in "Zengin Mutfağı" oyunu, Ankara'daki gösterimi sırasında beklenmedik bir olaya sahne oldu. Dışarıdan bir grubun sahneye cam şişeler fırlatmasıyla oyun bir süreliğine durduruldu.

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Usta oyuncu Şener Şen'in yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği "Zengin Mutfağı" oyunu, Ankara'da sergilenirken korku dolu anlar yaşandı. Oyun sırasında dışarıdan bir grup sahneye cam şişeler fırlattı. Bu beklenmedik saldırı nedeniyle oyun bir süreliğine durduruldu.

Olay sırasında, AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de seyirciler arasında olduğu öğrenildi. Yaşananlar, hem sanat dünyasında hem de siyasette büyük yankı uyandırdı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Şener Şen'in oyun sırasında izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüğünü belirterek, yaşananların çok üzücü olduğunu ifade etti. Oyunun ardından kısa bir süreliğine de olsa kesintiye uğraması, hem sanatçıyı hem de seyircileri derinden etkiledi.