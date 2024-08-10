26 ilde uyuşturucu operasyonu: 55 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde düzenlenen ‘NARKOÇELİK-31’ operasyonlarında 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 55 şüphelinin tutuklandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen Narkoçelik-31 operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarından 253 ekip ve 996 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu, 91 şüpheli gözaltına alındı, 55'i tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucunda, 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.