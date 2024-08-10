Murat Ongun'un Murat Kurum'a verdiği yanıt elinde patladı resmi belge ortaya çıktı

Murat Kurum, 2019'dan bu yana İBB'ye bin yeni itfaiye alımı için izin verildiğini ve mevcut itfaiye eri sayısının 4 bin 642 olduğunu açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ise, Bakan Kurum'un açıkladığı rakamların doğru olmadığını iddia etti. Ancak İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Üyesi ve 2023 yılı İBB Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sunulan resmi dosyayı paylaştı.

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Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi, yeni itfaiye eri alımına izin verilmediğini iddia etti.

İBB yönetiminin iddialarına ise cevap Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Önceki gün Bağcılar'daki büyük kentsel dönüşüm ve millet bahçesi açılışında konuşan Bakan Kurum, iddiaları yalanlayarak, "Bize itfaiye personeli için izin verilmiyor.' diyorlar. İtfaiye personelinin SGK borcuyla ne alakası var? Onu anlayamadık. 2019'da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4 bin 263'tür. 2024 yılı itibarıyla nüfus 140 bin arttı, personel sayısı 4 bin 642'ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personel sayısı ülke ortalamasının üstündedir. Buna rağmen 2019'dan bugüne kadar İstanbul'umuzda tam 1000 yeni itfaiye eri alımı için izin vermişiz. Bir de bize 'Personel izni verilmiyor.' diye ifade ediyorlar. Bunlar gündem şaşırtma çabalarından başka bir şey değil" dedi.

ONGUN 2 BİN 254 İTFAİYE ERİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ise Bakan Kurum'un açıkladığı itfaiye sayılarının gerçek olmadığını iddia etti. Ongun, "2019'da İstanbul'daki itfaiye eri sayısı 4 bin 263 değil 2 bin 254. 2024'te de 4 bin 642 değil 2 bin 739. Sayın Bakanın kamuoyuna aktardığı itfaiye personeli sayıları ne yazık ki doğru değildir. Keşke bugün 4 bin 642 itfaiye personelimiz olsaydı" paylaşımında bulundu.

RESMİ BELGE GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yayınladığı raporlar ise Ongun'u bir kez daha yalanladı. İtfaiye eri sayısının 4 binin üzerinde olduğu görüldü.

2023 yıl sonu itibariyle itfaiye eri sayısının 4 bin 642 olarak açıklandığı ortaya çıktı.

İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Üyesi ve 2023 yılı Meclis Denetim Komisyonu Başkanı Muhammat Kaynar, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından komisyona gönderilen 31 Aralık 2023 yılı itibariyle personel sayısının yer aldığı dosyayı paylaştı.

Kaynar, "Emin misin Sayın Sözcü! Denetim Komisyonuna sunulan resmi belgeye göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla; Anadolu Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü'nde bin 447, Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünde 2 bin 166 itfaiye personeli çalışıyor. 2024'te alınanları da ekleyip yeniden açıkla istersen" dedi.

DURUM SENİN AÇINDAN FAZİLET DURAĞINA DOĞRU GİDİYOR

Tekrar bir paylaşım yapan Kaynar, "Durum senin açından 'Fazilet Durağı' meselesine doğru gidiyor. İtfaiye bahsi açılmışken göreve geldiğinizden bu tarafa en fazla mobbinge uğrayan personel, canlarını ortaya koyarak çalışan itfaiye personeli maalesef" paylaşımında bulunarak hem Ongun'un Fazilet Durağı yalanına hem de İstanbul İtfaiyesinde yaşanan mobbinge atıfta bulundu.