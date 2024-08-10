Milyonlarca memuru ilgilendiren karar: Yıllık izinde ‘bölme’ sınırı yok

Kamu Denetçiliği Kurumu, milyonlarca memuru ilgilendiren bir karara imza attı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kuralını yanlış bularak, yıllık izinlere "bölme" sınırı getirilemeyeceğine karar verdi. Bu sayede kamu çalışanları, kurumlarıyla uzlaşı içinde izinlerini istedikleri kadar bölebilecek.

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Yaz ayları devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek önemli bir karar çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) uyguladığı "yıllık izinlerin en fazla üç parçaya bölünebileceği" kuralı, KDK tarafından hukuka ve çalışanların anayasal haklarına aykırı bulunarak iptal edildi. Bu kararla birlikte, kamu çalışanları yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek tatil yapma hakkına sahip oldular.

Olay, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde (KGM) çalışan bir personelin, yıllık iznini kısa bölümler halinde kullanmak istemesiyle başladı. Ancak KGM yönetimi, bu talebe karşı çıkarak yıllık izinlerin yalnızca üç parçaya bölünebileceğini belirtti. Bu kısıtlama karşısında mağduriyet yaşayan personel, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıyarak hakkını aradı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, yaz dönemi olması nedeniyle başvuruyu hızla işleme aldı ve inceleme başlattı. KDK uzmanları, Karayolları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek kurumun bu uygulama konusunda izahat vermesini istedi. Ancak, KGM kendi kararında ısrarcı oldu ve izinlerin üçe bölünmesi kuralının yerinde olduğunu savundu.

KDK ise konuyu hukuk, hakkaniyet ve insan hakları çerçevesinde ele aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda, KGM’nin "yıllık iznin en fazla üçe bölünebileceği" yönündeki düzenlemesinin çalışanların anayasal ve yasal haklarına aykırı olduğu tespit edildi. KDK, yıllık izinlerin bölünmesi konusunda herhangi bir sayı sınırlaması getirilmemesi gerektiğine ve izinlerin esnek bir şekilde kullanılabilmesine imkân tanınmasına karar verdi.

KDK’nın kararında, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kurum içi uygulamalarını belirleyen Yıllık Ücretli İzin Uygulaması konulu iç genelgesinde, meri mevzuata uygun bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi. Kararın hayata geçirilmesi için KGM’ye 30 günlük süre verildi ve bu süre içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılarak KDK’ya bildirilmesi zorunluluğu getirildi.